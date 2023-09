Inferno in Tiroler Geschäft: War es Brandstiftung?

Der Brand in dem Geschäft war am Montagvormittag gegen 10 Uhr ausgebrochen. Rund 80 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen an, die teilweise aus dem Laden schlugen. Am frühen Nachmittag konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Brandaufsicht und Nachkontrollen waren dann gegen 16 Uhr beendet worden.