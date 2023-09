Österreichs Teams bei EM in Malmö im Achtelfinale!

Andreas Levenko, Robert Gardos und Maciej Kolodziejczyk besiegten die Schweiz in Gruppe E, Amelie Solja, Karoline Mischek und Anastasia Sterner England in Pool A ebenso. Damit gab es jeweils Rang 2 in Dreier-Pools, Platz 1 ging an Kroatien bzw. Deutschland. Ein Fix-Ticket für die WM im Februar in Südkorea gibt es für die Frauen-Equipe.