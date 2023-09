Bauernbund fordert eine „Schnitzel-Cobra“

„Salmonellen in polnischem Billig-Hühnerfleisch für Kebab-Spieße haben seit Februar in Österreich zahlreiche Opfer gefordert“, erinnern Bauernbund-Präsident Georg Strasser und der Obmann der Geflügelwirtschaft Österreich, Markus Lukas, an den Ekel-Skandal (siehe dazu Video oben). Gemeinsam drängen sie auf eine Kontrolloffensive mit mehr Experten, um derartige Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern.