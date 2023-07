Österreich schlüpft unter Raketen-Schutzschirm

IRIS-T, Patriot, Arrow 3

Drei Abwehrsysteme unterschiedlicher Reichweiten sollen dafür in einem ersten Schritt auf europäischer Ebene angeschafft werden: Das in Deutschland entwickelte IRIS-T SLM, das ame­rikanische Patriot-System, das unter anderem gerade in der Ukraine eingesetzt wird, sowie das Ar­row 3 aus Israel.