Frauenleiche an griechischem Strand gefunden

Wasserstände wieder gesunken

Einsatzkräfte rechnen mit weiteren Flutopfern, obwohl die Überschwemmungen in den betroffenen Gebieten Mittelgriechenlands am Dienstag wieder gesunken sind. So lag etwa der Pegel des Flusses Pinios nunmehr bei rund acht Metern und nicht mehr beim Höhepunkt von zehn Metern, wie die Zeitung „Kathimerini“ berichtete.