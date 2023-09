Zoo-Legende spricht nach Unglück Klartext

Seit vielen Jahrzehnten beschäftigt sich Herbert Eder, der berühmte Vater der Weißen Tiger, mit Wildtieren aller Art. Auch Breitmaulnashörner, wie der Todesengel „Yeti“ in Salzburg, stehen auf seiner Forscherliste. „Vor 40 Jahren hab ich mich schon mit Nashörnern in der Serengeti beschäftigt. Diese Tiere sind normalerweise so eingestellt, dass sie nie den Kontakt mit Menschen suchen. Es ist ein tragisches Unglück“, so Eder zur „Krone“.