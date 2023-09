Motorradlenker (54) stirbt nach Kollision mit Pkw

Gegen 13.25 Uhr war der in Niederösterreich lebende Ungar mit seinem Motorrad von Kappelen kommend in Fahrtrichtung Preinergscheid unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 41-jährige Kosovarin mit ihrem Pkw auf der L103 in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in einer Rechtskurve zur Kollision der beiden Fahrzeuge.