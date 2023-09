„Flugtaxi“ holt verstiegenen Urlauber vom Gipfel

Ein 31-jähriger Niederländer wanderte am Sonntagnachmittag vom Parkplatz in Weißenbach am Attersee in Richtung des Großen Schobersteins. Auf etwa 900 Meter Seehöhe quert der Weg markant unterhalb des Gipfelaufbaus in Richtung Osten. Der Urlauber war jedoch abgelenkt und bemerkte diese Richtungsänderung nicht. Er versuchte durch wegloses, felsdurchsetztes Gelände direkt in Richtung Gipfelkreuz zu gehen.