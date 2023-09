Ousmane Dembele? „Ich bevorzuge loyale Spieler“

„Ich war enttäuscht über den Wechsel von Dembele. Jeder muss enttäuscht sein, wie es gelaufen ist. Ich mag gute Spieler, aber ich bevorzuge loyale Spieler. Wenn man beides hat, ist das in Ordnung“, so der Berater und enge Vertraute von Klub-Präsident Joan Laporta gegenüber der spanischen „Sport“-Zeitung. „Dembele hat schon gezeigt, dass es ihm an Verbundenheit mangelt, als er nicht verlängert hat."