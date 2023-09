Wir setzen dem Aufsteirern die „Krone“ auf

Gratis-Frühstück:

Jeder „Krone“-BonusCard-Besitzer hat die Chance, eines von 75 x 2 Aufsteirern-Leserfrühstücke am Sonntag, 17. 9., in der „Krone“-Alm am Mariahilferplatz zu gewinnen. Mitmachen können Sie noch unter vorteilswelt.krone.at/aufsteirern.