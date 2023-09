Erste Messe nach Zerstörung des Gebetsgartens

Tief waren der Schock gesessen und noch größer hatte sich in den Seelen vieler gläubiger Menschen die Betroffenheit festgesetzt, als im Juli das ganze Ausmaß der Schändung der Gebetsstätte am Marchfeldkanal in Floridsdorf offenbar wurde. Das vielleicht Erschütterndste am sinnlosen Wüten: Die offenbar gottlosen Rowdys hatten - wie berichtet - der Marienstatue den Oberkörper und den Kopf abgesägt.