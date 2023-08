Nach Anschlägen auf Kirchen: Hilfsgelder gefordert

Seit 2020 werden Hassverbrechen - also aufgrund von Vorurteilen - besonders in der Statistik vermerkt. Jetzt wurden im „Hate Crime“-Bericht die Zahlen für 2022 vorgestellt. Dieser zeigt: Wien ist bei den absoluten, wie auch bei den in Relation zur Bevölkerung gesetzten Zahlen unter den Top 3. Vor allem Verbrechen wegen der Weltanschauung, der ethnischen Herkunft oder Religion dominieren.