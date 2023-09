Greenpeace deckt Atomskandal um Stromanbieter auf

Dabei ist an und in der Nuklearenergie nichts Nachhaltiges zu finden. Im Gegenteil - sie ist brandgefährlich„, kritisiert Greenpeace-Chef Alex Egit. “Atomstrom darf laut Gesetz in Österreich gar nicht verkauft werden. Das hat die Regierung 2012 beim Anti-Atom-Gipfel mit Wirkung ab 2015 beschlossen. Die e-control sieht hier tatenlos zu, wie Dinge geschehen, die von 90 Prozent der Bürger vehement abgelehnt werden. Diese Kontrollbehörde, die dem Klimaministerium untersteht, muss diese schmutzigen Praktiken endlich abstellen", fordert ein Branchen-Experte.