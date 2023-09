Wirtschaftliche Faktoren wichtiger als Klima

Sie berücksichtigten unter anderem nationale Durchschnittswerte sowie die Geburten- und Sterberaten. Letztere wurden mit dem Gesamtbevölkerungswachstum kombiniert, um die Zuwanderung zu berechnen. Die Rollen von Sozioökonomie und Klima machten die Forscherinnen und Forscher schließlich am Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index/HDI) der Vereinten Nationen und an einem Index zu klimatischer Trockenheit fest. Ein zentrales Ergebnis: Die Menschen wanderten vor allem aus Gebieten in Mittelamerika, Nordostbrasilien, Zentralafrika und Südostasien aus. Diese Gebiete lagen im mittleren Bereich der Skalen.