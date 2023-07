Migration polarisiert Rechte, Klimawandel Linke

Menschen in den Niederlanden wenig gespalten

Besonders zu beobachten sei das in Italien, vor Griechenland und Ungarn. In den Niederlanden und Tschechien gibt es hingegen die wenigste gegenseitige emotionale Ablehnung. Die Studie basiert auf einer Umfrage in zehn EU-Mitgliedstaaten, an der ungefähr 20.000 Menschen teilgenommen haben. Sie wurden unter anderem zum Krieg in der Ukraine, zur Corona-Pandemie, zum Klimawandel und zu Sozialleistungen befragt. Auch die Gefühle gegenüber Andersdenkenden wurden angesprochen.