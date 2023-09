Transfer Rekord! Noch nie gaben Klubs so viel aus

In der abgelaufenen Sommer-Transferperiode wurde so viel Geld wie noch nie für Transfers ausgegeben. Das geht aus einem vom Fußball-Weltverband FIFA am Freitag veröffentlichten Transferbericht hervor. Demnach wurden in der Zeit vom 1. Juni bis 1. September von Klubs weltweit insgesamt 7,36 Milliarden US-Dollar (rund 6,88 Mrd. Euro) für Ablösesummen gezahlt.