Erst in Europa wachte der stille VSV-Leader auf

Die „Krone“ stellt auch dieses Jahr die neuen Gesichter im Kärntner Eishockey vor. Diesmal ist VSV-Neuzugang Alex Wall dran. Der Kanadier startete in Europa voll durch, obwohl er nie in der NHL und kaum in der AHL gespielt hat. Abseits vom Eis ist der 32-Jährige ein kluger Kopf, bewies dies auf der Uni.