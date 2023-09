Faaker See: Puch Maxi trifft auf Harley Davidson

Zweiradfans zieht es an den Faaker See: Zum einen sind tausende Harleys im Rahmen der European Bike Week hier unterwegs. Am Sonntag treffen die großen „Bikes“ auf Puch Maxi und andere Mopeds der Klasse 50 ccm. Etwa 100 Teilnehmer des Moped Rodeo Balkan steuern nämlich ihr Ziel in Kärnten an.