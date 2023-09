Almenwanderung mit „Durchblick“ im Stubaital

Nach rund 45 Minuten wird aber noch nicht eingekehrt, sondern am bezeichneten Fahrweg weiter zur Klamperbergalm gewandert. Der Weg führt zunächst lange Zeit kaum merklich ansteigend und recht gerade dahin, ehe er sich knackig zu einem Wegkreuz emporschraubt. Von diesem höchsten Punkt geht es hinab, vorbei an einem Wasserfall und zum Schluss ein paar Meter nach oben zur Klamperbergalm. Die ist im Vergleich zur Autenalm, wo ein Teil des Gebäudes mehr als 350 Jahre auf dem Buckel hat, modern. An Gemütlichkeit und kulinarischen Köstlichkeiten fehlt es aber nicht. Und der „Durchblick“ reicht vom Zuckerhütl bis zur Nordkette.