Ozeanische Gefühle bei „Patrick And The Whale“

Nach der bejubelten Teilnahme an den Filmfestspielen in Toronto und Zürich entführt uns diese österreichische Doku, Regie: Mark Fletcher, in die karibischen Gewässer rund um den Inselstaat Dominica, wo Dykstra faktisch auf Tuchfühlung mit den hochsensiblen Kolossen geht. Eine visuell fesselnde Ode an die Schönheit dieser meist verborgenen Kreaturen, deren Komplexität sich kaum mit dem Verstand erfassen lässt. Immerhin vertraut ein Pottwalweibchen Patrick sogar kurzfristig ihren Nachwuchs an. Was bleibt, ist Staunen...