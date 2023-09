Isabelle Huppert: „Spielen wir nicht alle Rollen?“

Männer sind in der Erlangung ihrer Ziele entschlossen, Frauen raffiniert„ - findet Frankreichs Star-Aktrice Isabelle Huppert. Ah, bon, und worin liegt da der Unterschied? “Frauen verfügen über eine situationselastische Raffinesse, die viele Schattierungen besitzt", so Huppert. In François Ozons neuestem Regiegeniestreich „Mon Crime - Mein fabelhaftes Verbrechen“ sticht ihr Part buchstäblich ins Auge, trägt sie doch eine feuerrote Perücke, wobei die lodernde Lockenpracht perfekt mit ihrem fein geschnittenen Antlitz harmoniert. In dem von Georges Berr und Louis Verneuil 1934 verfassten launigen Bühnenstück geht es um Lüge, Mord - und die ewige Sucht nach Anerkennung.