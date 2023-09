„Hätte nie Projekt aus der Feder von Kurz gemacht“

So sei gemunkelt worden, dass das gigantische Plakat, das die Kurz-Doku bei der Donaustadtbrücke in Wien bewirbt, aus dem Dunstkreis von Sebastian Kurz bezahlt worden sei. Das Geld dafür komme aber gänzlich aus dem Marketingbudget der deutschen Produktionsfirma Opus R GmbH, die auch als Verleih fungiert. Das Werbebudget sei auch „kein riesiges“, so Köllnreitner gegenüber krone.at.