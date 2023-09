Vorrang missachtet: Crash mit zwei Verletzten

In der Kreuzung krachten sie zusammen: Weil eine 34-Jährige das „Vorrang geben“ Verkehrszeichen missachtete, kam es in Gundertshausen im Innviertel zum Crash mit einem anderen Lenker (43), dessen Auto in eine angrenzende Wiese geschleudert wurde. Beide Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht.