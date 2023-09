Wo bleibt der Faktor Mensch in der digitalen Welt?

Postcity öffnet sogar Bunker

Noch mehr Ausstellungen der Ars Electronica gibt es in der Postcity, wir haben darüber berichtet. Auf mehreren Geschoßebenen bis hinunter zum Luftschutzbunker entdeckt man Medienkunst. In der Themenausstellung „(Co)Owning More-than-Truth“ nähern sich 35 Projekte der Wahrheit an oder suchen eine eigene. Und wie oft gibt es zwei Seiten der Medaille.