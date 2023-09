Star Wars bleibt (noch) leise Zukunftsmusik

Die Ars Electronica startet am Mittwoch, den 6. September und beleuchtet in rund 100 Veranstaltungen „Who Owns the Truth?/Wem gehört die Wahrheit?“. Das Thema bringt vor allem Fragen rund um Künstliche Intelligenz (KI) auf den Tisch. Günter Klambauer (41) von der JKU ist Experte in der Welt der KI-Chatbots und er spricht im „Krone“-Talk über Segen und Fluch der neuen Erfindung.