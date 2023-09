Wenn Corona eine Karriere ausbremst

Glücklicherweise hat sich der Franzose, der einen österreichischen Vater hat und dessen Einbürgerung lange im Raum stand, vollständig erholt. „Ich bin froh, dass ich wieder Fußballspielen kann und mein Körper fit ist“, gab er in einem Interview mit dem „Kicker“ im Dezember 2022 preis. In Lustenau will der Bruder von Anthony Schmid nun ein neues Kapitel in seiner so erfolgreichen Karriere aufschlagen. „Ich will für die Austria alles geben, viele Spiele machen und mit meiner Erfahrung der Mannschaft helfen.“