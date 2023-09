Indien könnte bald nicht mehr Indien heißen

In einer englischsprachigen Einladung zu einem offiziellen Abendessen beim bevorstehenden G20-Gipfel in Neu-Delhi wurde die Gastgeberin, Präsidentin Draupadi Murmu, nicht als „President of India“, sondern als „President of Bharat“ bezeichnet, wie örtliche Medien berichteten. „Bharat“ ist ein altes Sanskrit-Wort für „Indien“, das in dem Land etwa in der Verfassung als Synonym verwendet wird.