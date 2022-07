Indien soll 2023 mehr Einwohner haben als China

Rückgang in Japan und Deutschland

In einkommensstärkeren Ländern wird die Bevölkerung laut den Vereinten Nationen ebenfalls zurückgehen. Beispiele sind Japan und Deutschland. Ab 2100 soll die Weltbevölkerung mit Ausnahme von Afrika schließlich insgesamt schrumpfen. Diese Prognose sei jedoch mit Vorsicht zu genießen, weil es in dem Zeitrahmen viel mehr Unsicherheit gäbe als in den nächsten 30 oder 40 Jahren, gab Wilmoth zu bedenken.