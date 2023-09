DANKE! Die Florianis retteten 677 Menschen

Natürlich geht auch beim erfahrenen Feuerwehr-Mann bei Einsätzen der Puls in die Höhe: „Vor allem, wenn Menschen in Gefahr sind.“ Aber die Florianis sind Vollprofis, trainieren ständig, absolvieren Weiterbildungen. „Klar bringen die ständig neuen Techniken auch neue Herausforderungen für uns, wie etwa die Feuerbekämpfung bei den E-Autos.“ Kein Einsatz ist planbar, aber gerade die immer neuen Herausforderungen sind es, die Zechner und seine Kollegen an ihrem Beruf so schätzen. „Wir sind von niemandem das Feindbild, oft genug gibt es auch sehr emotionale Momente. Ich wurde etwa erst kürzlich nach einem Brandeinsatz von einer Frau mit den Worten ,Ihr habt’s unser Leben gerettet‘ umarmt.“