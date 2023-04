Groß-Investition: Grazer bekommen neue Feuerwache

Ein Notruf à la „Katze auf Baum“ hätte die Kräfte der Berufsfeuerwehr Graz am Nachmittag des 1. April überfordert. Das war jener Samstag, als die alte Rösselmühle mitten in der Landeshauptstadt in einem Flammeninferno versank. „Intern würde man sagen: Wir waren ,ausverkauft’“, denkt Branddirektor Klaus Baumgartner an die dramatischen Momente zurück, als die Berufsfeuerwehr alle zur Verfügung stehenden Kräfte im Großeinsatz hatte und dabei an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen war.