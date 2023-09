Hälfte fällt bei Aufnahmetests für Feuerwehr durch

Mit dem Video will man nun möglichst viele potenzielle Bewerber erreichen und auf der anderen Seite eben darauf hinweisen, dass man im Vorfeld trainieren sollte. Übrigens entfällt bei der Berufsfeuerwehr künftig die Mindestgröße von 170 Zentimeter - vor allem hofft man so das weibliche Geschlecht anzusprechen. Im Gegensatz zu Wien und Innsbruck ist unter den 234 Kameraden im Brandeinsatz in Graz bis dato nämlich keine einzige Frau. Alle Infos zu den Aufnahmekriterien bei der Grazer Feuerwehr gibt‘s unter www.feuerwehr.graz.at