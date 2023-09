Teichtmeister „zufrieden“ mit Strafmaß - FPÖ tobt

Verurteilter mit Urteil zufrieden

Teichtmeister sei „zufrieden“ mit dem Urteil, sagte er in einer ersten Stellungnahme nach dem Prozess. Verteidiger Rudolf Mayer betonte gegenüber Medienvertretern, dass sein Mandant nun einen Weg vor sich habe, der „von Disziplin und harter Arbeit an sich selbst“ geprägt sei. Der Ex-Schauspieler werde weiter alle Auflagen des Gerichts erfüllen und in Therapie gehen. „Damit nichts mehr passiert“, so Mayer.