Auf Beutetour in Tirol: Kriminelles Duo entlarvt

Auslöser für die Ermittlungen war eine Anzeige einer Einheimischen (63), die angab, zwei Unbekannte hätten Samstagnacht zwischen 22 und 23.30 Uhr ihr Handy sowie ihre Geldtasche aus ihrer Wohnung gestohlen. In der Geldbörse befanden sich Hunderte Euro. Die Polizisten stießen bei ihren Erhebungen zwei Tage später auf zwei Rumänen im Alter von 27 und 35 Jahren, die sich in besagtem Zeitraum in der Nähe des Tatortes aufhielten.