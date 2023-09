Immobilie zu verkaufen? Holen Sie das meiste raus!

Bis zu drei Milliarden Euro mehr zahlen die 500.000 heimischen Haushalte, die einen variabel verzinsten Wohnbaukredit haben. Immer mehr von ihnen geraten durch teurere Raten in Bedrängnis. Zwar haben Banken erst kürzlich zugesichert, Kunden in Notfällen entgegenzukommen, dennoch kann es dazu kommen, dass es sich einfach nicht mehr ausgeht - und das Haus, die Wohnung verkauft werden muss. Auch, wer nicht in Bedrängnis ist, vielleicht eine Immobilie geerbt hat oder einfach nur so das Eigenheim wechseln will, sollte vor bzw. beim Verkauf einiges beachten. Die „Krone“ hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.