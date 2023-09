Zusatzartikel könnte Trump von Wahlen ausschließen

An Aufstand beteiligt?

Konkret spielt er auf den dritten Absatz des 14. Zusatzartikels in der US-Verfassung an. Demnach dürfte niemand ein „ziviles oder militärisches Amt in den Vereinigten Staaten bekleiden, der zuvor Mitglied des Kongresses, als Offizier der Vereinigten Staaten, als Mitglied einer staatlichen Legislative oder als Exekutiv- oder Justizbeamter eines Staates einen Eid auf die Verfassung der Vereinigten Staaten geleistet hat und sich an einem Aufstand oder einer Rebellion gegen dieselbe beteiligt oder an den Feinden derselben Hilfe oder Beistand geleistet hat.“