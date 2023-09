Kein Schultransport für 300 beeinträchtigte Kinder

Die „Krone“ hatte bereits vor einem Monat über den Missstand berichtet: Bisher wurden jene Schülerbeförderungen, die täglich rund 300 Kinder mit Beeinträchtigungen - 200 in Schulen, 100 in Kindergärten und Horten - in Anspruch nehmen, vom Bund über den Familienlastenausgleichsfonds gefördert. In der Vergangenheit machte das Finanzministerium Verträge mit den jeweiligen Transportunternehmen und regelte die Auszahlung der Förderung. Die Stadt war als Schulerhalter lediglich für die Organisation der Fahrten zuständig. In Linz wurden die Schüler von einem privaten Dienstleister befördert.