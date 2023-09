52. Inform Oberwart: Bestes Ergebnis seit 2017

Exakt 19.277 Besucher - so viele wie seit 2017 nicht - besuchten die heurige Inform, die erstmals wieder mit Vergnügungspark und Festzelt über die Bühne ging. Für Veranstalter Markus Tuider ein solides Ergebnis, „auf dem man aufbauen kann“. Es sei vor allem die Lebendigkeit gewesen, die durch die Schwerpunkte Familien, Natur und Klima, besonders gut bei den Besuchern angekommen sei. Darauf wolle man auch im nächsten Jahr aufbauen und habe bereits Ideen in Ausarbeitung. „Nach Rücksprache mit den rund 260 Ausstellern zeigt sich auch, dass viele Geschäfte abgeschlossen wurden, es aber auch großes Interesse an den Infoständen gab“, so Tuider. Zufrieden zeigt man sich auch seitens der Gemeinde und verspricht weitere Investitionen in den Standort. Bis 2024 will man über 1,8 Millionen Euro in Halleninfrastruktur und Park & Nebenflächen investieren.