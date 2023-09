Smash-Mouth-Sänger Steve Harwell liegt im Sterben

Mit Hits wie „Walkin‘ On The Sun“ und „All Star“ stürmte die Band Smash Mouth in den 2000er-Jahren weltweit die Charts. 2021 kam schließlich das Band-Aus: Damals war Frontman Steve Harwell bei einem Auftritt offenbar betrunken, brach zusammen und kam in eine Klinik. Er verließ die Band und ging in den Musiker-Ruhestand.