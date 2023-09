Hohe Nachfrage: Dienstschluss jetzt erst um 22 Uhr

Oberösterreich baut seine Position als Wärmepumpengigant immer weiter aus: Das Salzburger Familienunternehmen Windhager errichtet in Pinsdorf ein eigenes Wärmepumpenwerk, Ochsner zieht am ehemaligen ZKW-Standort in Dietach eine zusätzliche Produktion hoch, Hargassner hat heuer den polnischen Marktführer HT Heiztechnik übernommen, seit Freitag ist die erste Wärmepumpe vom Mühlviertler Pelletsheizungsspezialist ÖkoFEN auf dem Markt.