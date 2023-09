Traumtag für Hunderte Wanderfreunde der „Krone“

Schnitzel zu Preisen wie früher

Bei einer Rast am idyllischen Brunnsee stärkten sich die Teilnehmer noch einmal an der Labestation der Tirol Milch. Dann folgte der Schlussanstieg hinauf zum Kreuz des 1938 Meter hohen Pengelstein. Danach war Einkehr im Bergrestaurant angesagt, vor allem das Schnitzel zu Preisen wie früher war heiß begehrt. Schließlich ging es zurück auf die Ehrenbachhöhe. KitzSki hatte für die „Krone“-Wanderer erstmalig im Sommer 2023 den Sonnenrastlift in Betrieb genommen. So ließen sich Aufstiegshöhenmeter sparen.