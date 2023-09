Millionenschäden: Auch Jungfamilie braucht Hilfe

Doch jetzt war das Zuhause nahezu fertig, idyllisch gelegen an der Saggau. Ein harmloses Flüsschen - normalerweise. Doch die während der heftigen Unwetter zum verheerenden Hochwasser anschwoll und gigantische Wassermassen ins Haus der Jungfamilie presste! „Wie ein Wasserfall ist es hereingeschossen“, erzählen die Eltern. Möbel und Co. schwammen in brauner Brühe durch den Keller, „der war binnen einer halben Stunde voll“. Die neue Heizung - kaputt. Jetzt kostet sie in der Anschaffung übrigens schon 40.000 Euro