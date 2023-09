SPÖ-Lercher: Abschied und Comeback?

„Neue, mehrheitsfähige SPÖ“

„Nun streut der Doskozil-Freund Andreas Babler, der letztlich den Burgenländer besiegte, Blumen: In seiner Abschieds-Ankündigung legt er Wert auf die Feststellung, er stehe „voll und ganz zum neuen gewählten Vorsitzenden“. Und der Unterstützer von Hans Peter Doskozil gesteht auch, dass die letzten Wochen und Monate für ihn die schönsten waren, „die ich seit vielen Jahren in dieser Bewegung erlebt habe. So viel Hoffnung, so viel Euphorie, so viel Kraft für eine neue, mehrheitsfähige SPÖ.“ Er richtet sich direkt an seine Parteifreunde: „Ihr alle und euer Engagement habt mich stolz gemacht auf unsere Bewegung.“