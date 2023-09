Doskozil-Intimus verlässt bundespolitische Bühne

Kryptischer Schluss-Satz

Richtig ruhig wurde es um Lercher aber nie - an der Seite von Doskozil träumte er wieder von lichten Höhen, stürzte dann aber wie Ikarus bitter ab. Was er künftig macht? „Seid nicht überrascht, wenn ihr in den kommenden Tagen und Wochen von meinen neuen Aufgaben lest“, schloss er seinen Brief an die Genossen kryptisch ab.