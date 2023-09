Hege Riise nicht mehr Norwegens Frauen-Teamchefin

Der Trainerposten bei Österreichs Nations-League-Auftaktgegner Norwegen wird neu besetzt! Teamchefin Hege Riise wird in Zukunft nicht mehr tätig sein, gab der Verband (NFF) am Freitag bekannt. Für das Duell mit Österreich am 22. September in Oslo gelte es „so rasch wie möglich“ eine Interimslösung zu finden.