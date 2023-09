Polizei sucht via Bim in Graz neues Personal

Nicht nur die Zahl der aktiven Polizeischüler steigt, sondern auch die der Bewerber. Die Tatsache, dass heuer trotz einem noch ausstehenden Aufnahmequartal, welches im Oktober 2023 startet, bereits mehr Bewerber ihr Interesse am Polizeiberuf bekundet haben als im vorigen Jahr, stimmt den Landespolizeidirektor Gerald Ortner sehr froh: „Dies ist ein deutlicher Hinweis auf das gesteigerte Interesse an einer Karriere bei der Polizei in der Steiermark.“