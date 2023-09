Der Kampf gegen Weltraumschrott und Asteroiden

Wer Oberösterreich hört, denkt an Autozulieferer, die Kunststoff- und die Stahl-Industrie. Doch wer hat am Radar, dass einige Firmen auch in Sachen Raumfahrt immer mehr abheben? Vor allem im Kampf gegen Asteroiden und Weltraumschrott reden einige Betriebe ein gewaltiges Wörtchen mit.