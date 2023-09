5 Schäferhunde vegetierten in „Dunkelhaft“ dahin!

Steirische Amtstierärzte haben leider schon vieles an Tierquälerei und schrecklichen Umständen für Lebewesen gesehen - aber diese Haltung ist einmal mehr ein Albtraum. Im Bezirk Weiz wurde, zum Zeitpunkt, als die Veterinäre einem anonymen Hinweis nachgingen, eine Haltung entdeckt, für die einem die Worte fehlen. „Ich habe fünf Hunde vorgefunden, drei davon in Dunkelhaltung, wie in einem Kellerverlies“, so die sehr empathische Veterinärin Kerstin Schön. „Es gab zum Zeitpunkt unseres Besuches keine Hundebetten, kein Futter oder Wasser, die Tiere kauerten im Finsteren auf nacktem Holzboden mit einigen Strohhalmen.“