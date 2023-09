Kreml-Propaganda in neuen Geschichtsbüchern

Der Kreml stellt zum Beginn des Schuljahres neue Geschichtsbücher für alle 11. Klassen in Russland und in denen von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine vor. Mit dem Titel „Geschichte Russland von 1945 bis zum 21. Jahrhundert“ geht es um den Wunsch der Rückkehr zu sowjetischer Größe. Auf Seite 390 beginnt das Kapitel, in dem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine gerechtfertigt wird.