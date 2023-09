Der Marathon-Mann hinterlässt viele Rekorde

Es war ein Tag, den kein Tennisfan vergisst. Oder besser gesagt: Es waren drei Tage. Vom 22. bis zum 24. Juni 2010 lieferten sich in Wimbledon John Isner und Nicolas Mahut das mit Abstand längste Tennismatch der Geschichte. Im fünften Satz ihrer Erstrunden-Partie konnte keiner den Aufschlag des anderen brechen. An zwei aufeinanderfolgenden Abenden muss das Match abgebrochen werden, am dritten setzte sich Isner nach 11:05 Stunden schließlich durch. 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68 lautete das Ergebnis, das die Anzeigetafel schließlich für die Ewigkeit dokumentierte. Isner war danach freilich so erledigt, dass er in Runde zwei gegen Thiemo de Bakker chancenlos unterging.