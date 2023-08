Messi führt Weltmeister Argentinien in WM-Quali!

Qualifikationsphase für die kommende WM in drei Jahren

Nach dem WM-Triumph Ende vergangenen Jahres in Katar beginnt nun für Argentinien die Qualifikationsphase für die kommende WM in drei Jahren. Am 7. September trifft die Albiceleste in Buenos Aires auf Ecuador. Am 12. September spielen die Argentinier in der Höhe von La Paz gegen Bolivien.